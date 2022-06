Gioca ala piccola ma sa fare anche il play e la guardia: è un jolly tra le esterne Anna Makurat, la prima straniera firmata per la terza stagione di Sassari nella A1 femminile.

La nuova arrivata. Classe 2000, 186 cm di altezza, Anna Makurat, proviene da Gorzow in Polonia, dove ha disputato anche 3 partite di Eurocup e chiuso il campionato con oltre 10 punti di media e quasi 4 rimbalzi. Cresciuta nel Gdynia, una delle più importanti squadre polacche, dove ha giocato dal 2017 al 2019, Anna Makurat è entrata stabilmente nelle nazionali giovanili polacche, ed è stata la più giovane vincitrice dell’Europeo under 20 nel 2017.

Esperienza anche negli USA. Per l'esterna polacca anche una esperienza negli Usa al college di U-Conn con coach Geno Auriemma, uno dei “santoni” del basket universitario femminile. Nelle due stagioni con le Huskies ha prodotto 6.5 punti, 3.7 rimbalzi e 3 assist di media. Successivamente ha deciso di rimettersi in gioco come professionista in Europa. Ana Makurat è il secondo acquisto della formazione di coach Restivo che ha già messo sotto contratto il play Debora Carangelo, proveniente da Venezia.

© Riproduzione riservata