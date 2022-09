Per una curiosa coincidenza, l'incrocio con la Francia non riguarda solo la nazionale ma anche la squadra sassarese. Domani partenza per Gravelines dove i biancoblù di Piero Bucchi giocheranno venerdì contro i padroni di casa alle 20.30 (i francesi hanno preso l'ex Pesaro Justin Robinson) e sabato contro una tra Paris Basket e Orleans.

Il terzo torneo chiude il ciclo delle amichevoli – salvo cambiamenti dell'ultima ora- e farà da prova generale per la semifinale della Supercoppa Italiana, il 28 settembre contro Tortona.

Nel City of Cagliari la Dinamo ha conquistato il trofeo con due prestazioni sorprendenti per carattere (ha vinto rimontando passivi in doppia cifra) e intensità, nonostante l'assenza di ben quattro giocatori.

Se per il capitano Devecchi ci vorrà ancora un mesetto (frattura alla mano sinistra) e Treier dovrebbe star fuori ancora due mesi (frattura al gomito destro) la speranza è di recuperare almeno uno tra il play Gerald Robinson e l'ala Jamal Jones, alle prese con problemi fisici. Il rientro di Robinson è auspicabile in tempi brevissimi, perché è lui il titolare e così Dowe potrà fare il doppio ruolo programmato: cambio del play, oppure guardia insieme a Robinson.

