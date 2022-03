Coraggiosa e commovente, la squadra sassarese senza l'americana Lucas e il capitano Arioli comanda per oltre un tempo ma poi cede a Ragusa 80-68. Di più non si poteva chiedere alle biancoblù di Restivo che dopo un grande primo quarto (+10) hanno incassato il rientro delle siciliane e comunque sono rimaste in partita sino al 35', poi stremate hanno subito il finale delle padrone di casa.

Strepitoso il primo quarto di Orazzo e Moroni (16 punti in due) per il 15-25. Ragusa ha riaperto la gara con il break di 11-0 a inizio secondo quarto. Poi con Shepard in attacco e una buona difesa (anche zona) la Dinamo è riuscita a tenersi in partita e ritornare in vantaggio più volte sino al +3 del 23'. Ragusa ha allungato alla fine del terzo quarto: 60-52. Un vantaggio che le sassaresi hanno provato a recuperare ma con le energie in riserva.

Se non altro una buona notizia dal mercato: la società sassarese ha trovato la sostituta dell'infortunata Maggie Lucas: si tratta della guardia della nazionale greca, Angeliki Vintsilaiou, classe 1998, quest’anno all’Elazig in Turchia (Eurocup). Campionessa di Grecia nel 2020 con il Panathinaikos, Vintsilaiou è giocatrice molto tecnica, che ha capacità di attaccare il ferro e di essere pericolosa dalla distanza. Ha vinto gli europei under 20 con la nazionale, leader negli assist e nelle palle recuperate. Debutterà sabato contro la capolista Schio.

Il tabellino

Ragusa: Terrone ne, Romeo 17, Kacerik 6, Bucchieri, Spinelli 5, Di Fine ne, Santucci ne, Hebard 20, Taylor 15, Ostarello 4, Sammartino, Kuier 13. All. Recupido.

Sassari: Sicali ne, Scarpa ne, Orazzo 13, Dell'Olio, Moroni 12, Patanè, Skoric 6, Shepard 33, Pertile 4. All. Restivo.

© Riproduzione riservata