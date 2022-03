Un avvio choc (3-22), un recupero clamoroso sino al -3 e poi un secondo tempo griffato Lucca. La vicecapolista espugna il PalaSerradimigni: 78-95. Per la Dinamo una sconfitta che era in preventivo anche se la prestazione ha fatto registrare un passo indietro rispetto alle ultime gare. Il rientro di Lucas (molto imprecisa per tre quarti) e l'assenza tra le ospiti dell'esterna americana Wiese non hanno riequilibrato i valori.

Lucca approccia la partita con intensità difensiva elevatissima, mentre la Dinamo fatica a giocare e finisce a -19 dopo sei minuti: 3-22 con tripla di Dietrick.

La squadra sassarese si ritrova nel secondo quarto grazie anche a una difesa a zona molto mobile che toglie fluidità al gioco offensivo della vice capolista. Il recupero è impressionante: Moroni e Shepard trascinano le compagne ed è 36-39 col piccolo rimorso dell'ultimo tiro in entrata sbagliato da Lucas allo scadere. Il parziale è stato di 24-9.

Al rientro in campo si ritorna sullo spartito della prima frazione: Lucca schizza avanti grazie a Miccoli (due triple e un tiro da sotto) ed è nuovo -15 al 26', 41-56. Le biancoblù ripiombano nelle difficoltà e l'ultimo parziale vede saldamente avanti le ospiti: 50-68.

Nell'ultimo quarto tiene alta la tensione Lucca che tocca anche il +23 e vince agevolmente.

I tabellini

Sassari: Orazzo 5, Dell'Olio, Moroni 11, Arioli ne, Patanè ne, Mitreva ne, Kaleva ne, Skoric 9, Shepard 26, Lucas 27, Pertile. All. Restivo.

Lucca: Azzi, Natal1 14, Dietrick 24, Parmesani 10, Gianolla 4, Kaczmarczyk 9, Miccoli 17, Valentino, Gilli 4, Frustaci 13 All. Andreoli.

© Riproduzione riservata