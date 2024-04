L'impresa non è stata ripetuta, ma del resto giocare a Bologna contro la Virtus è durissima per tutti. La sconfitta contro la vice capolista della serie A femminile per 81-63 ha mostrato una Dinamo Women in grado di giocarsela per tre quarti, ma il parziale incassato nella terza frazione (17-4) ha deciso il match.

La squadra sassarese è rimasta appaiata in classifica a San Martino di Lupari e Roma, che però devono recuperare una gara.

La Dinamo Women è obbligata a vincere in casa contro il Faenza e fare poi il colpaccio a San Martino di Lupari. Solo col 2/2 sarà certa di chiudere al settimo od ottavo posto e disputare i playoff scudetto.

Il coach Antonello Restivo dichiara: «Abbiamo sempre detto che queste sarebbero state delle finali, le due che ci mancano saranno le più importati della stagione. Noi siamo pronti, sono contento perchè tutte hanno avuto una grande risposta, anche quelle che partano dalla panchina come Anna Togliani. Adesso ci aspettano queste due partite che dovremo affrontare con una carica agonistica importante ed è ciò che chiederò alle ragazze dal prossimo allenamento, avere la voglia di giocarci il tutto e per tutto».

