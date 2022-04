Proprio la partita contro Napoli al PalaSerradimigni aveva segnato il debutto del coach Piero Bucchi. Era finita con una sconfitta beffarda in volata: 74-75 con Bendzius prima e Mekowulu poi a sbagliare il canestro della vittoria.

Precedente che fa poco testo. A Sassari non era ancora arrivato il play Robinson, che sarà della partita domenica dopo i problemi fisici che lo hanno condizionato contro Venezia. Il tecnico Bucchi dice: “L'ecografia fatta ieri era buona, non è guarito completamente ma riprenderà ad allenarsi sabato perché è sulla via del recupero, spero che sia a posto. Se si allena vuol dire che può giocare”.

Non c'era neppure Bilan, ma proprio in quel match il suo predecessore Mekowulu fece 20 punti e 12 rimbalzi.

D'altro canto Napoli non aveva come play Luca Vitali, ex Brescia, e come pivot l'ex Milano Gudaitis che hanno dato solidità al gruppo. Coach Bucchi osserva: “Sono una squadra di talento e si giocano anche molto in termini di salvezza, per questo vogliono fare sold out. Ci aspetta una gara impegnativa in un ambiente caldo che conosco bene perché ho passato quattro belle stagioni”.

© Riproduzione riservata