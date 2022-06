Il terzo anno nella A1 femminile va programmato con grande attenzione. La squadra sassarese sembra destinata a perdere quattro quinti dello starting five. Vero è che con la formula delle due extracomunitarie più due comunitarie, aumenta il peso delle straniere, ma non sarà facile rimpiazzare il play Giulia Moroni e la guardia Marida Orazzo, che sembrano destinate a lasciare Sassari.

Le straniere. Per quanto riguarda il discorso straniere: la cecchina statunitense Maggie Lucas è rientrata negl Usa in anticipo dopo il serio infortunio a un ginocchio, mentre la top player del campionato Jessica Shepard ha firmato un pluriennale con le Minnesota Lynx, ma visto il regolamento della Wnba potrà anche giocare in Europa e Venezia le sta facendo una corte serrata mettendo sul piatto della bilancia anche la partecipazione all'Eurolega.

In entrata. La voce entrate per ora non registra alcun colpo ufficiale, ma sono due le giocatrici seguite: Giulia Ciavarella, guardia-ala classe 197cm, della Virtus Bologna dove ha prodotto 3,5 punti col 31% da tre, e Sara Toffolo, alapivot di 22 anni, 180cm, che col Moncalieri ha prodotto 6 punti e 5 rimbalzi.

