Gerald Robinson resta a Sassari. E questa volta la Dinamo lo avrà da inizio stagione e non a campionato in corso. Il gm Pasquini è riuscito a trattenere il play americano trentatreenne che nella stagione passata ha contribuito a far svoltare la stagione insieme al coach Bucchi.

I numeri. Notevoli le cifre prodotte da Robinson: 13,6 punti col 59% nel tiro da due, il 40% nelle triple e 7 rimbalzi. Americano che ha personalità, visione di gioco, grandi accelerazioni, tiro da fuori e può risultare letale con le sue penetrazioni, come dimostrato anche nell'azione finale della vittoria casalinga contro Milano in campionato.

Significa che il Banco di Sardegna riparte da tante certezze: Robinson e Bendzius in quintetto base, il neo acquisto Jones come unico volto nuovo (per ora), gli italiani Gentile, Devecchi, Treier e Diop per la panchina.

L’obiettivo. Ora la società sassarese lavora per trattenere il centro Miro Bilan, che ha diverse offerte europee, ma la sicurezza che trasmette Sassari come squadra, società e ambiente può essere decisiva, mentre non sembrano esserci problemi per confermare la guardia-ala Filip Kruslin.

