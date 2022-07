Doppio colpo per la Dinamo: trova il centro che mancava, Chinanu Onuaku, e altri tre anni col main sponsor Banco di Sardegna che prolunga l'accordo sino al 2025.

Davvero un colpaccio quello dell'ingaggio di Chinanu Onuaku, lungo di 208cm per 111 kg di potenza, proveniente dal campionato israeliano. L'americano classe 1995 ha vinto la Coppa di Israele col Bnei Herzliya risultando anche l'Mvp della finale con 30 punti e 17 rimbalzi. Dopo avere assaggiato la Nba con gli Houston Rockets di Mike D'Antoni, Onuaku è approdato in Europa due anni fa e ha vinto il titolo di Croazia con lo Zara. I bacheca anche la medaglia d'oro con la nazionale Uda ai Mondiali Under 19 del 2015.

Caratteristica particolare: il pivot ha imparato a tirare i liberi da sotto per aumentare la percentuale.

Questa mattina in Club House il presidente Stefano Sardara e il direttore generale del Banco di Sardegna Giuseppe Cuccurese hanno anche annunciato la firma di un altro triennale di sponsorizzazione che allunga il matrimonio.

Sardara: “Abbiamo firmato il contratto per il prossimo triennio sia per la maschile sia per la femminile, non una sponsorizzazione ma una vera e propria partnership”.

Il dg del Banco Cuccurese: “Scade ad agosto e lo rinnoviamo sino ad agosto 2025. Abbiamo sposato volentieri anche il progetto femminile che è più recente. Direi che la componente sportiva ormai non è la sola, ma ci sono iniziative sociali, il modo di porsi della Dinamo, iniziative di solidarietà, di aggregazione sociale, di crescita dei giovani, di attività nelle scuole”.

