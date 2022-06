I tifosi ci sperano sempre meno, la società sassarese ha iniziato a sondare già il mercato per trovare un nuovo pivot. Sembra questione di ore per l'annuncio del passaggio del centro Miro Bilan al Peristeri, club greco che ha chiamato come allenatore il fuoriclasse Spanoulis. Il Peristeri fa la Champions come la Dinamo ma pare metta sul piatto un ricco contratto per garantirsi un giocatore che fa la differenza.

Senza Bilan. Il gm Pasquini e il coach Bucchi devono andare su un altro tipo di pivot, magari puntando su atletismo e intimidazione in difesa. Uno alla Tyrique Jones di Pesaro per intenderci, o magari bisognerebbe scovare il nuovo Othello Hunter, americano che fece benissimo nell'anno da matricola in serie A di Sassari.

Certo, senza un pivot come Bilan che di fatto è un play aggiunto in post basso, vengono penalizzati gli esterni abituati a giocare sulle riaperture del croato. Si dovrà quindi modificare anche la tipologia di gioco prevista, tornando probabilmente più al basket impostato da Bucchi nella stagione passata quando il pivot era ancora Mekowulu e quindi con maggiori responsabilità per il play Robinson.

