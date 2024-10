La Dinamo bissa il successo dell’andata: 88-71 sullo Sporting di Lisbona. Il quinto successo (in cinque partite) rende aritmetica la qualificazione al turno successivo, almeno come miglior seconda, qualora Sassari perda l’ultimo match, in Polonia contro l’Anwil.

Gara dove i giocatori di Markovic giocano con intensità ma senza pressione, più leggeri mentalmente.

I primi sei canestri sono tutti da tre: 18-6 al 6’. Il vantaggio cresce e c’è tanto spazio per Veronesi (in quintetto) e Vincini (Renfro fermo a scopo precauzionale): 59-42 al riposo.

Nel terzo quarto accade poco di rilevante, se non che si abbassano un po’ le percentuali dall’arco, che comunque restano sempre su un ottimo 50%.

Nell’ultima frazione risale il distacco (anche +25) e Tambone chiude come miglior realizzatore della Dinamo con 17 punti.

