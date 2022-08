Il tecnico Piero Bucchi può iniziare a lavorare snche sulla tattica ora che la squadra è quasi al completo. Ieri sera sono arrivati i due nuovi americani: il play-guardia Chris Dowe e l'ala Jamal Jones. Il giorno prima erano arrivati il play Robinson e l'ala Bendzius che hanno già raggiunto a Oristano i compagni Devecchi, gandini, Chessa, Gentile, Treier, Kruslin e i giovani Piredda e Pisano.

All'appello manca solo il centro americano Chinanu Onuaku, chiamato a sostituire Miro Bilan.

Da capire poi se visto il serio infortunio all'ala Kaspar Treier (fuori almeno tre mesi per frattura al gomito destro) la società sassarese voglia trovare un sostituto nel suo ruolo o comunque allungare l'organico. Sia Raspino (aggregato per il momento solo per gli allenamenti) sia Jones hanno fisico da ala piccola e appaiono troppo leggeri per dare una mano dentro l'area. Valutazioni più precise potranno essere fatte da Bucchi quando la squadra si allenerà e giocherà al completo. Si spera già nel torneo di Oristano del 3 e 4 settembre.

© Riproduzione riservata