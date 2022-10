Occorre confermare la vittoria su Verona col colpaccio a Treviso. Domani la squadra sassarese gioca alle 18 sul campo di una delle formazioni che finora ha sempre perso: 58-78 in casa contro Reggio Emilia e 66-57 a Trento. La guardia-ala Filip Kruslin avverte: “Treviso non è partita bene ma vorrà delle risposte in casa. Noi abbiamo avuto difficoltà contro Varese, è stata la partita più brutta di questo inizio di stagione, ma la gara contro Verona ci ha ridato certezze e ci stiamo ricompattando”.

Anche se Treviso non ha ancora raggiunto i 60 punti ha un buon potenziale offensivo, soprattutto negli esterni Banks e Sokolowski, mentre l'alapivot finlandese Jantunen è giocatore pericoloso in qualsiasi punto del campo: 10,5 punti col 43% nelle triple e 6,5 rimbalzi. “Non dobbiamo pensare ai duelli individuali, anche se a me piace difendere sui migliori avversari, ma è la difesa di squadra che fa la differenza”.

Debutta in biancoblù il play Aleksej Nikolic, che giocò a Treviso proprio tre anni fa. Potrebbe avere già un minutaggio importante qualora Gentile non recuperi dall'attacco influenzale. Nelle rotazioni dovrebbe rientrare il play-guardia Chessa che ha recuperato dall'infortunio a un gomito.

