Weekend al altissima tensione, quello appena terminato nel torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Nella lotta per il primo posto, la Demones Ozieri esce vincente contro Carbonia. Inoltre, nella sfida per il terzo posto, Elmas ha la meglio sulla Fisiokons Aurea Sassari.

Il Vertice. Demones che si impone contro i “miners”, tra le mura di casa, per 85-75. Sin dall’avvio il quintetto allenato da Gian Giorgio Cadoni comanda il punteggio (28-23 al 10’). Vantaggio che sale in doppia cifra prima dell’intervallo (42-32 al 20’). Al rientro dagli spogliatoi Carbonia cerca di tornare a contatto, ma i padroni di casa contengono il ritorno e il parziale si chiude sul 64-56. Nel finale la Demones tiene il vantaggio, portando a casa il successo e il +4 in classifica (con una gara in più). Alla compagine ospite, per portare a casa il successo, non sono bastati i 30 punti firmati da Deliperi, miglior realizzatore del match.

Inseguitori. La terza posizione solitaria è dell’Elmas che si impone nello scontro diretto contro la Fisiokons Aurea Sassari per 88-79. Il primo quarto, però, è di marca sassarese, confermato dal +10 di fine primo quarto (22-32 al 10’). Nella seconda frazione la reazione masese, concretizzato con il sorpasso arrivato poco prima dell’intervallo (49-46 al 20’). Terza frazione equilibrata, con i padroni di casa ad aumentare leggermente il vantaggio al 30’ (69-64). Negli ultimi 10’ Elmas mantiene il controllo della gara e porta casa la vittoria. Miglior realizzatore della gara è Desole, con 22 punti.

La giornata. Nelle altre sfide giocate nel weekend spicca la netta vittoria del San Salvatore Selargius, contro la Isola Gas Terralba, per 104-60. Successi anche per Arzachena, contro Mogoro (74-45, con Raspa autore di 19 punti tra gli smeraldini), e Sap Alghero, contro Oristano Basket (101-63). Colpo esterno, l’unico di giornata, del San Sperate, vittorioso a Iglesias per 73-76. Padroni di casa avanti per i primi 3 quarti (22-16 al 10’, 42-34 al 20’ e 58-52 al 30’). La compagine ospite, però, arriva gli ultimi 10’ con maggiore lucidità e ribalta il punteggio. A fine gara è Malasauskas il migliore, nelle fila di Iglesias, con 25 punti. Vittoria, infine, per l’Astro, che si impone contro Genneruxi per 92-78. Il quintetto di casa comanda nell’arco dei tutti i 40’ di gioco, con un massimo vantaggio di 15 lunghezze al 20’ (52-37). Seconda parte di controllo, grazie anche ai 24 punti firmati da Sassaro.

© Riproduzione riservata