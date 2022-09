La Costa Orientale Sarda si prepara alla sfida casalinga contro il Pomezia. Dopo la sconfitta all’esordio contro l’Arzachena, la squadra di Francesco Loi vuole subito riscattarsi. Quanto si è visto contro gli smeraldini non è tutto da cancellare. “Siamo solo alla prima giornata”, dice Davide Moi, sicuramente il migliore in campo, “e per fortuna è successo ora. Ci sono comunque aspetti positivi. Nella prima mezzora abbiamo fatto davvero bene: se fossimo stati avanti di tre reti non ci sarebbe stato nulla da dire. Dopo l’espulsione di Bonu, raggiunto il pareggio, abbiamo cercato il massimo risultato ma probabilmente abbiamo leggermente abbassato la guardia. Avevamo davanti un avversario forte che punta al salto di categoria. La Serie D è questa. Non puoi permetterti disattenzioni. Ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo ora alla prossima sfida”. Il Pomezia è un’altra formazione insidiosa: ha vinto (3-2) all’esordio contro il Cassino.

