Con una rete di Balbo ad inizio ripresa la Costa Orientale Sarda si aggiudica (1-0) il derby contro l’Ilvamaddalena: quinto risultato utile per la squadra di Francesco Loi, ora a più sei dalla zona playout. L’Ilva, invece, è all’ultimo posto in compagnia di altre tre squadre. Dopo un primo tempo senza grandi sussulti, al 4’ della ripresa la Cos passa: angolo di Demontis dalla destra, Balbo sul secondo palo stacca più in alto di tutti e trafigge Sordini. Al 20’ altra occasionissima per i padroni di casa con Demontis che, dal vertice sinistro dell’area piccola, colpisce la traversa. Al 23’ punizione di Aiana dalla trequarti, deviazione di testa di Altolaguirre, la sfera colpisce la parta alta della traversa. Al 31’ azione personale di Cacheiro che dalla sinistra entra in area, arriva quasi sul fondo e calcia, Floris gli chiude lo specchio. Al 38’ rasoterra di Altolaguirre da fuori area, Floris in tuffo respinge sulla sua sinistra. Al 43’ Mancosu smarca Nurchi che viene ipnotizzato da Mejri. Al 46’ girata di Nurchi, Mejri blocca. Al 47’ ci prova Ndongala da 20 metri, Floris respinge.

Si allontana nuovamente la zona playoff (-4) per l’Arzachena, sconfitta (0-1) dalla corazzata Casertana. Decisiva la rete di Ferrari all’11’ del primo tempo.

Terza battuta d’arresto per l’Uri battuta (2-1) in rimonta allo scadere dal Pomezia. Ora i giallorossi sono nuovamente nei guai. Passati in vantaggio al 25’ con Aiana, nella ripresa la doppietta di Massella al 45’ e al 48’ ha ribaltato il risultato a favore dei laziali.

© Riproduzione riservata