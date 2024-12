Si è completato oggi il quadro dell’ultima giornata di andata del campionato di Serie D, Girone G. Grandissima vittoria per la Costa Orientale Sarda che con un gol per tempo espugna il “Felice Squitieri” di Sarno: battuta 0-2 la Sarnese. Con i tre punti i gialloblù agganciano l’Atletico Uri a quota 13 punti. La zona playout ora è a una sola lunghezza mentre la salvezza diretta a nove.

Ottima prestazione per i sarrabesi ogliastrini, passati in vantaggio al 44’ del primo tempo con una conclusione di Mattia Floris dalla sinistra deviata da De Nova. Nella ripresa, sempre al minuto 44, il raddoppio firmato da Enrico Loi appena entrato in campo.

Sconfitta (3-2) per l’Olbia sul campo della Gelbison. In avvio di gara Croce sblocca il risultato, al 37’ i padroni di casa raddoppiano con Oliveira. Tre minuti dopo Furtado accorcia le distanze. Nella ripresa, al 14’ Dambros firma il tris. Alla mezzora il 3-2 di Cabrera. L’Olbia chiude all’attacco ma il risultato non cambia. Bianchi che restano a quota 16.

© Riproduzione riservata