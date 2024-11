Domani la Cos giocherà alle 14.30 sul campo dell'Osta Mare per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie D. Sarà partita unica: chi vince passa il turno. Nel precedente turno la Cos aveva eliminato il Latte Dolce.

La sqadra sarda è reduce da otto sconfitte consecutive in campionato. Potrebbero essere schierati i giocatori finora meno utilizzati con la speranza di poter trarre indicazioni anche per il campionato: domenica prossima la Cos ospiterà la Puteolana, una delle squadre del girone G che punta al salto in Serie C.

