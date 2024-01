È la Costa Orientale Sarda ad aggiudicarsi (2-3) il derby contro l’Atletico Uri al termine di un incontro ricco di emozioni. Al "Ninetto Martinez" di Uri la squadra di casa, per due volte in vantaggio e sempre raggiunta, cede in pieno recupero.

Nel primo tempo, al 19’ la compagine guidata da Paba passa con Jah che, indisturbato in area, di testa batte Tommasino. Immediata la reazione degli ospiti che dopo soli 3’ guadagnano un rigore: Ladu trasforma.

Nella ripresa, al 15’ l’Uri si riporta davanti grazie alla rete di Demarcus che davanti a Tommasino non sbaglia. Al 34’ zampino vincente ancora di Ladu per il 2-2. Al 49’ il gol vittoria dei gialloblù firmata da Gallo.

La Cos guadagna due punti sulla capolista Cavese, bloccata (1-1) dalla Romana nel big match di giornata. L’Uri resta a quota 21 ad un solo punto dalla zona playout.

