Altro buon test per la Costa Orientale Sarda (Serie D). Gli uomini di Francesco Loi hanno superato (0-5) la Tharros (neopromossa in Eccellenza) nell’amichevole giocata ad Oristano. Nel primo tempo, a segno ancora Demontis al 37’ e Derbali al 41’. In avvio di ripresa il tris di Contu. Al 4’ la rete di Manca e al 39’ c’è gloria anche per Mereu. La Cos nelle precedenti amichevoli aveva pareggiato (2-2) a Olbia e battuto (5-1) il Lanusei a Tertenia. Soddisfatto il tecnico Loi. “Abbiamo disputato tre gare in una settimana con avversari di valore. Sono soddisfatto per quanto espresso in campo dai ragazzi”.

La prossima amichevole sarà il 25 agosto a Gavoi contro il Taloro prima dell’esordio ufficiale in Coppa Italia.

© Riproduzione riservata