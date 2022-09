Due anticipi alle 16 nel campionato di Serie D: in campo tre squadre sarde. La Cos Ogliastra Sarrabus attende a Tertenia l'Atletico Uri, mentre l'Arzachena gioca in trasferta a Monterotondo. L'Ilva giocherà invece mercoledì prossimo in casa contro la Palmese. Tutte gare valide per la quarta giornata della Serie D in programma proprio per mercoledì prossimo. Nel Cos oggi farà il suo esordio Marco Piredda, il centrocampista ex Cagliari, Ternana, Como, Sambenedettese, Carbonia.

