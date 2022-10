La Cos, ultima in classifica nel girone G della Serie D, domenica ospita a Tertenia la penultima della classe, l'Aprilia che viaggia con un punto di vantaggio sulla squadra sarda.

Una occasione da non perdere per la Cos che vincendo scavalcherebbe gli avversari in classifica, lasciandoli all'ultimo posto. In caso contrario, per la Cos sarà davvero crisi.

Una squadra costruita con ben altri programmi che in questo inizio di stagione non è riuscita a dare continuità al suo gioco e ai risultati. Tant'è che ha perso cinque delle gare finora giocate, vincendo in una sola occasione e pareggiando un’altra partita.

L'Arzachena ospita il Vis Artena per tornare al successo e recuperare posizioni in vetta. L'Ilva affronta la difficile trasferta di Pagani mentre l'Atletico Uri gioca a Tivoli. Impegni non facili per le sarde. L'Atletico Uri è quartultimo con sei punti, l'Ilva è terza con 12 punti, l'Arzachena è quarta con 11 punti.

