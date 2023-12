Impegni difficili per le squadre sarde domani nel campionato di Serie D.

Trasferta complicata per la Cos sul campo campano del San Marzano. La squadra sarda allenata da Francesco Loi affronta una compagine che attraversa un buon momento, settima in classifica. I sardi, secondi, devono comunque fare punti sperando che la Cavese, capolista, venga bloccata nella trasferta di Genzano da un Cynthia che occupa la terza posizione.

L'Uri ospita la Gladiator per tornare al successo, il Latte Dolce ospita la Nocerina mentre il Budoni affronta la trasferta sul campo della Boreale, ultima in classifica. Il Budoni ha perso le ultime quattro gare precipitando in zona playout.

