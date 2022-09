Sarà ancora la “linea verde” il tratto distintivo della Coral Alghero che, da inizio ottobre, prenderà parte al prossimo torneo di serie D regionale di basket.

Continuità. Sotto le sapienti “mani” di coach Peppe Mulas, confermato in panchina, proseguirà la politica improntata sulla valorizzazione dei giovani del vivaio della società algherese. Il roster, infatti, sarà giovanissimo, costituito da ragazzi in arrivo dal settore giovanile, con una grande presenza in particolare degli under 17 che nella scorsa stagione hanno ben figurato nel campionato di categoria (terzo posto alle final four regionali). Confermati quindi Lorenzo Maltagliati e Davide Delrio (2001), Matteo Monte (2002), Francesco Piras, Emanuele Di Mauro e Silvio Tiloca (2004), in attesa del rientro eventuale di Gioele Bonalume, a gennaio.

Crescita. L’obiettivo è la crescita dei giovani del vivaio, in continuità con il “progetto giovani” in prima squadra già avviato nella scorsa stagione. “Quest’anno – commenta Massimo Salvatori, presidente della Coral – ci presentiamo con una squadra di giovanissimi. Quest’anno più che mai daremo spazio ai giovani. Sarà una stagione transitoria, nel frattempo costruiremo il nostro palazzetto, nella struttura di via Berlinguer, più comunemente nota come “Il Pallone”, e a quel punto faremo programmi più importanti. Un passo per volta”.

L’esordio. Alla palla a due ufficiale manca ormai poco più di una settimana. La squadra allenata da Mulas, infatti, esordirà il prossimo 1 ottobre, tra le mura di casa, contro la matricola Dinamo 2000 Sassari.

