Ultima giornata “completa” della regular season del torneo di Serie D regionale di basket.

La vetta. Doppia vittoria per le due compagini in testa alla classifica. Al colpo esterno del Sennori contro l’Oristano Basket, per 57-66, risponde infatti il San Salvatore, con il successo interno sull’Astro (66-60). I sennoresi fanno partita di testa, allungando dopo l’intervallo (36-47) e gestendo nel finale. Agli oristanesi non basta Caputo, top scorer con 18 punti. Quella dei selargini, invece, è una contesa punto a punto, con frequente alternanza alla guida del punteggio (15-19 al 10’, 31-30 al 20’ e 46-47 al 30’). Ultimo quarto, però, nel quale i padroni di casa giocano con maggiore lucidità e portano a casa i due punti. L’Astro si deve accontentare del miglior realizzatore, Badellino, con 21 punti.

Il colpaccio. La vittoria che vale i playoff è quella della Nautilus Coral Alghero, in casa, contro Carbonia (67-64). Con questo successo, il quintetto allenato da Peppe Mulas passa l’Oristano Basket e, grazie allo scontro diretto a favore, mette in cassaforte l’ottava, e ultima piazza disponibile per la fase promozione. Nella sfida contro i “miners”, la Coral ha sempre guidato nel punteggio, trascinata da un Musso da 24 punti.

Larghi successi. Elmas e Genneruxi rispettano il pronostico, superano rispettivamente Azzurra e Assemini e consolidano la posizione nella griglia playoff. I masesi vincono 86-63 (break decisivo nel secondo quarto), con un Orrù da 26 punti. I cagliaritani, invece, non hanno problemi contro Assemini (anche in questo caso è la seconda frazione decisiva). Ospiti che, però, hanno il miglior realizzatore, Irmo, con 23 punti.

I recuperi. Prima di playoff e playout spazio ai ultimi recuperi. Giovedì Genneruxi e Astro ospiteranno Coral Alghero e Azzurra Oristano (alle 20.45), mentre sabato l’Azzurra attenderà la visita del Carbonia, alle 19.

© Riproduzione riservata