Rimangono due squadre in vetta alla classifica del campionato di serie D regionale di basket. Sono Innovyou Sennori e Basket Club San Sperate, usciti vincitori dalla decima di andata.

Il tandem di testa. I sennoresi si impongono nell’ostica trasferta contro l’Oristano Basket per 70-78. Oristanesi che partono forte (23-15 al 10’), ma si fanno rimontare e superare prima dell’intervallo (35-41). Nella ripresa ospiti che allungano fino al 53-62 del 30’, per poi controllare nel finale. Top scorer della gara è Merella, con 32 punti. Il San Sperate, invece, si impone in casa contro il San Salvatore Selargius, per 73-68. Il quintetto allenato da Jean Patrick Sorrentino mette il naso davanti sin dal primo quarto, chiuso 24-12. Vantaggio prezioso, in quanto permetterà ai padroni di casa di riuscire a mantenere il margine nei tentativi di rimonta selargini, fino alla sirena finale. San Salvatore che ha in Uda, con 22 punti, il miglior marcatore della gara.

I colpi esterni. A domicilio, bella e pesante vittoria, in chiave classifica, della Dinamo 2000 sul parquet della Dinamo Basket Academy Alghero, per 62-73. Sassaresi che allungano nel secondo quarto (30-42 al 20’) e mantengono il vantaggio anche nella ripresa. Della Dinamo 2000 anche i migliori marcatori, Bertolini e Carletti con 18 punti. Successo esterno anche dell’Astro, sul parquet dell’Assemini, per 68-88. Equilibrio nel corso dei primi 30’ di gioco (60-63), con la compagine guidata da Roberto Frau che prende il largo nell’ultimo quarto, grazie anche ad un Bonacci da 25 punti.

Larghi successi. Nette vittorie, invece, per Genneruxi, Visionottica Carbonia e Masters Sassari. I cagliaritani si impongono per 72-49 contro la Santa Croce Olbia, tenendo in costante doppia cifra il vantaggio negli ultimi 20’ di gioco. Gli olbiesi si devono consolare del miglior realizzatore, Masala con 19 punti. I “miners”, invece, si impongono contro la Coral Alghero, al termine di una partita sempre condotta con tranquillità. Top scorer è Crobu, del Carbonia, con 32 punti. Successo, infine, della Masters (Cesaraccio il migliore con 17 punti) contro il Carloforte per 92-55.

