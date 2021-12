Sarà un derby dal fascino particolare fra le due città più importanti del territorio, Carbonia e Monteponi di Iglesias, la finale dell'edizione numero 58 della coppa Santa Barbara di calcio, categoria Allievi, che si disputerà la mattina del 26 dicembre alle 10 nell'omonimo impianto sportivo di Santa Barbara in via Mazzini.

Il cammino. Nelle semifinali appena concluse, la Monteponi ha sconfitto per 3-0 la Fermassenti di San Giovanni Suergiu. Mentre il Carbonia guidato da Roberto Montano ha superato nettamente per 8-0 la Mineraria-Sguotti di Carbonia. Il club biancoblù si presenterà al fischio di inizio come squadra favorita ma sarà una finale tutta da vedere.

La 58ª edizione. La Figc del Sulcis Iglesiente ha organizzato l'edizione 58 del torneo, il più antico in Sardegna per squadre giovanili, non appena la situazione Covid ha concesso un po' di respiro. L'edizione del 2020 era stata infatti annullata completamente e il prestigioso trofeo non era stato assegnato.

