La Coppa Len si decide ad Alghero. È stata presentata oggi, all’hotel Porto Conte, la quinta e ultima tappa della Coppa europea di nuoto in acque libere. L'evento è stato illustrato dal presidente della Fin, la federnuoto sarda, Danilo Russu e dal coordinatore della Nazionale italiana di fondo Stefano Rubaudo, alla presenza del presidente della commissione regionale Turismo Piero Maieli e dell'assessore comunale allo Sport Maria Grazia Salaris, che ha auspicato contributi importanti da parte delle Istituzioni, per manifestazioni sportive di questa valenza.

La competizione, che chiude la stagione della Lega Europea del Nuoto, si disputerà domani mattina, alle 10, nelle acqua della Baia di Porto Conte.

La gara. Al via, sulla distanza dei dieci chilometri, tanti medagliati olimpionici, mondiali ed europei, a partire dal plurimedagliato Gregorio Paltrinieri, ormai un habitué delle acque sarde. E, a proposito di sardi, occhi puntati su Fabio Dalu, portacolori dell'Esperia Cagliari e campione italiano in carica dopo il successo agli Assoluti in acque libere di Piombino sulla distanza dei 2,5 chilometri.

© Riproduzione riservata