Pokerissimo Esperia. Nel turno infrasettimanale della Serie B Interregionale, i granata superano per 83-77 il Centro Basket Mondragone e centrano la quinta vittoria consecutiva in Serie B Interregionale (ottava su 10 gare stagionali).

Successo forse più sofferto del previsto per la Confelici Carni, che contro una formazione ultima in classifica ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie, spuntandola solo dopo un tempo supplementare sul parquet amico di Monte Mixi.

Il successo è comunque prezioso, perché consente al quintetto di Manca di rinforzare la vetta della classifica a pari merito con l'Amatori Pescara.



La gara. Avvio lento dell'Esperia, che dopo pochi possessi è sotto sull'8-2. Cabriolu scuote i suoi dal torpore e li guida nel break che porta a sorpassare sul +9 al 10'. Mondragone resta in scia e, pian piano, si prende l'inerzia della sfida, trovando con Verazzo i canestri che valgono il +8 alla pausa lunga.

Il brutto momento dei cagliaritani prosegue anche nel terzo periodo, con gli ospiti capaci di volare anche sul +14 grazie a Dovera, autore di una tripla e di un canestro in transizione. Manca chiama a rapporto i suoi che reagiscono, ricucendo il divario pian piano fino a raggiungere Mondragone con Locci. Dopo aver fallito la chance di completare la rimonta vincente nel tempo regolamentare, la Confelici viene fuori nel supplementare con Potì, autore di 8 punti (sui 10 di squadra) che mettono la strada in discesa verso la vittoria.

Esperia-Mondragone 83-77 d1ts

Confelici Carni Cagliari: Manca 6, Cabriolu 10, Giordano ne, Potì 15, Villani, Thiam 11, Picciau 13, Locci 19, Maresca 6, Corsi ne, Pili, Sanna 3. Allenatore Manca

C. B. Mondragone: Verazzo 9, Sauro 3, Peluso 7, Poska 10, Grassi ne, Dovera 16, Coralic 8, Seye 1, Di Febo 23. Allenatore Farina

Parziali: 22-13; 34-42; 54-62; 73-73

© Riproduzione riservata