Prosegue a tappe forzate il cammino della Confelici Carni nel campionato di Serie B Interregionale. A poche ore dal brillante successo nell'infrasettimanale di mercoledì contro Palestrina (l'ottavo consecutivo in Serie B Interregionale), i granata si rimettono in marcia verso l'Abruzzo, dove affronteranno il Nuovo Basket Aquilano nel 4° turno di ritorno della regular season (domenica, palla a due alle 16).

I padroni di casa occupano il terz'ultimo posto in classifica con 10 punti, davanti soltanto a Mondragone e Pescara, e arrivano da due battute d'arresto in fila contro Ferentino e Carver nell'ultimo impegno (104-80). Il 1° dicembre, però, gli aquilani avevano saputo mandare al tappeto un'altra pretendente per la Poule Gold come la Stella Ebk. L'Esperia, dunque, è avvisata: nella Division F i pericoli possono nascondersi su ogni campo, e i cagliaritani sono chiamati a smaltire in fretta le scorie dovute ai tanti impegni ravvicinati per difendere la vetta dalle inseguitrici Viterbo e Carver (attesa a Monte Mixi sabato prossimo).

Come la Confelici, l'Aquila non ha una singola stella, ma distribuisce le responsabilità su diversi elementi: un occhio di riguardo spetterà comunque a Vigori e Tuccella, migliori realizzatori di squadra con, rispettivamente, 12,8 e 12,2 punti di media a partita. L'Esperia, dal canto suo, si affiderà come sempre al collettivo, impreziosito dalle qualità di Giordano in uscita dalla panchina: l'argentino è stato fondamentale anche mercoledì scorso con 18 punti a referto e una condizione fisica che pare in costante crescita.

