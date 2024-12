La prima sconfitta dopo 8 successi consecutivi non può che avere un sapore amaro per la Confelici Carni Cagliari, ko domenica a L'Aquila nel 4° turno di ritorno della Serie B Interregionale. Più brillanti e continui sui 40 minuti e agevolati dalla difesa a zona proposta con inusuale continuità nel match, gli abruzzesi sono riusciti a fare lo sgambetto ai granata, che non hanno però tempo per recriminare: già mercoledì si torna in campo al PalaMalé di Viterbo (ore 21) per il recupero contro la Stella Azzurra. L'obiettivo è cancellare il ko dell'andata e riprendere la vetta solitaria staccando la Carver Roma.

«Sapevamo che sarebbe stata dura», dice il capitano dell'Esperia Fabio Villani. «L'Aquila arrivava da una serie di sconfitte e ha preparato la gara contro di noi in maniera molto accurata al fine di riscattarsi. Sono stati più reattivi di noi, e il loro 40 minuti di zona ci hanno messi in difficoltà. Avendo più gambe, riuscivano a correre spesso in contropiede. Noi non abbiamo giocato da Esperia, complici infortuni e stanchezza. Ora però voltiamo pagina».

Il ko fa male, ma non stravolge il percorso verso la seconda fase: nella Poule Gold, infatti, l'Esperia si porterà dietro i punti accumulati negli scontri diretti con le prime della classifica, ed è per questo che il match di Viterbo assume un'importanza ben maggiore rispetto a quello perso in terra abruzzese: «Abbiamo perso la partita d'andata», osserva Villani. «Sarà dunque fondamentale far punti e riportarci avanti negli scontri diretti. Non sarà facile, perché la Stella Azzurra ha aggiunto anche il lungo Fokou, che abbiamo già affrontato lo scorso anno con la Virtus Roma. Dovremo cercare di pareggiare la loro prestanza fisica». Fondamentale anche la difesa su Ivan Begic, miglior realizzatore del campionato con 22,8 punti di media. «All'andata fu decisivo con il tiro da tre punti», sottolinea Villani, «sarà una partita intensa e, immagino, combattuta punto a punto. Viterbo è forte, ben allenati e, come noi, sarà affamata di rivincita pur dovendo fare i conti con la stanchezza per gli impegni ravvicinati».

© Riproduzione riservata