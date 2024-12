Un'altra vittoria: l'ottava consecutiva. La Confelici Carni Cagliari è sempre più la regina della Division F di Serie B Interregionale. A Monte Mixi, nel turno infrasettimanale, i granata mandano al tappeto con autorità anche Palestrina (89-73 il punteggio finale) e continuano la loro corsa solitaria in vetta.

Cinque giocatori in doppia cifra e prestazione corale con pochissime sbavature per i granata, bravi a mettere le cose in discesa già nel secondo quarto, con un break di 28-10 che ha spianato la strada perso l'undicesimo successo su 13 gare.

Top scorer Giordano (18 punti con 4/7 dall'arco), ma è stata degna di nota anche la doppia-doppia di Thiam, protagonista con 15 punti e 14 rimbalzi.

La vittoria è doppiamente preziosa per gli uomini di Manca, che porteranno verosimilmente con sé i due punti conquistati contro i prenestini nella decisiva Poule Gold.

Inizia nel miglior modo possibile, dunque, il tour de force di fine 2024, che vedrà l'Esperia disputare altre 3 gare delicate prima di Natale contro L'Aquila, Viterbo e Carver.

La gara. Equilibrio in avvio: la Confelici piazza un primo break di 7-0 che la porta avanti sul 14-10, ma al 10’ i prenestini mettono la testa avanti grazie ad Arnaut. Nel secondo quarto entra in azione Giordano, che con due triple consecutive dà il la all’affondo granata per il primo vantaggio in doppia cifra sul 29-19. Gli ospiti provano in qualche modo a limitare i danni, ma Potì regala ai suoi una nuova fiammata che vale il +16 al 20' sul 44-28.

Al rientro in campo il vantaggio esperino lievita ulteriormente: merito anche di una difesa aggressiva e capace di mettere la museruola al play Rossi, particolarmente temuto alla vigilia per le sue capacità realizzative. I canestri di Arnaut permettono a Palestrina di rosicchiare qualche punto al 30’ fino a rivedere la luce sul -13, ma nell’ultimo quarto l’Esperia non rischia nulla e regala spazio anche ai giovani Corsi e Pili, entrambi a segno.

Esperia-Pall. Palestrina 89-73

Confelici Carni Cagliari: Manca, Cabriolu, Giordano 18, Potì 12, Villani, Thiam 15, Picciau 1, Locci 13, Maresca 17, Corsi 3, Pili 2, Sanna 8. Allenatore Manca

Pall. Palestrina: Veljkovic 3, Busca 12, Rossi 2, Ugolini 7, Arnaut 18, C. Maiolo, S. Maiolo 2, Bergaudas 11, Mattarelli 11, Colagrossi 7. Allenatore Cecconi

Parziali: 16-18; 44-28; 60-47

