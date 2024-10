La Confelici Carni Cagliari continua a viaggiare ai piani alti della Serie C Unica. Grazie al successo ottenuto sabato contro Vasto (74-65), i granata hanno tenuto il ritmo del gruppone all'inseguimento dell'Amatori Pescara, capolista della B Interregionale con 5 vittorie in 6 gare.

Eroe di giornata l'argentino Marco Giordano, che al debutto casalingo ha incantato i tifosi di Monte Mixi mettendo a referto 22 punti personali, di cui 14 nel solo ultimo quarto: «Sapevamo che partita sarebbe stata complicata», commenta il tecnico Federico Manca. «Vasto ha talento e fa canestro in tutte le maniere, e ha saputo dimostrarlo sia nel primo che nell'ultimo quarto. Noi, invece, abbiamo potuto usufruire di una fiammata di Potì che ci ha permesso di ricucire nel secondo periodo, mentre nel finale Giordano ha mostrato le sue enormi qualità nel fare canestri pesanti e spaccare le partite».

La quarta vittoria stagionale ha un valore importante, anche perché è stata ottenuta in condizioni di emergenza: «In questo periodo facciamo molta fatica ad allenarci al completo», evidenzia. «Potì, in condizioni normali, non avrebbe giocato visto il su problema al braccio. Idem Thiam, che invece ha un infortunio di natura muscolare. Villani è fermo, mentre Giordano sta accelerando il recupero dopo almeno 14 mesi di stop. Non bisogna dare per scontate queste vittorie. Poi, appena recupereremo, sono contento che potremo fare anche meglio».

L'Esperia viaggia a ritmi alti. Le uniche due sconfitte maturate fin qui contro Viterbo e Carver sono colme di rimpianti: «Vero, ma di contro va sottolineata anche un'altra cosa: tutte le vittorie che abbiamo ottenuto sono state sofferte», conclude. «In questo campionato bisogna giocare sempre al massimo, altrimenti si rischia di perdere veramente contro tutti».

