Una Catalana Alghero mai doma ha aperto con un prezioso pareggio la semifinale playoff della B di baseball, serie contro il Bolzano che si gioca al meglio delle cinque partite.

Sul diamante di casa gli algheresi hanno perso garauno 2-3 non riuscendo a capitalizzare le occasioni generate portando ben 19 corridori sulle basi, ma hanno poi dominato il secondo incontro, vinto 10-0 al settimo inning per manifesta superiorità grazie anche alla prova superlativa del lanciatore Yovany D’Amico.

Nel prossimo weekend, in Alto Adige, si ripartirà dunque dall’uno pari e le restanti partite saranno decisive per decretare chi accederà alla finale.

Softball. Meno positivo il fine settimana del Nuoro, che dopo le sconfitte incassate a Forlì, è matematicamente ai playout. Il sodalizio barbaricino, che sabato è stato sconfitto 12-0 e 12-2, in entrambi i casi al 4º inning per “manifesta inferiorità”, è penultimo nel girone B e non ha alcuna chance di raggiungere il terzultimo posto nel girone che garantirebbe la salvezza diretta e dunque, per rimanere in A1, dovrà sconfiggere l’Head Reborn Sestese, formazione toscana che è il fanalino di coda del girone A.

© Riproduzione riservata