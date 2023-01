La serie D riparte dopo le vacanze natalizie senza la capolista Innovyou Sennori, rinviata la gara contro la Dinamo Academy, e con la vittoria esterna della Casa del Sorriso Su Planu nello scontro diretto contro l’Astro che valeva il secondo posto.

Lo scontro diretto. Su Planu espugna Sestu per 51-74. Gara equilibrata nei primi due quarti, seppur con gli ospiti avanti con poco margine (31-34). Il break decisivo arriva nel terzo parziale di gioco, quando il quintetto allenato da Marcello Ibba sale anche a +18 (41-59). Nell’ultimo quarto Su Planu consolida il vantaggio e porta a casa un’importante vittoria ai fini della classifica. Ospiti trascinati dalla bella prestazione di Casula, autore di 21 punti.

Pronostico rispettato. A guardare la classifica non sono delle sorprese le vittorie della altre vice-capolista, San Sperate e Dinamo 2000, ma importanti perché ottenute contro squadre in grande crescita. Il San Sperate ha vinto sul parquet del Carloforte, reduce dal successo di Carbonia dell’ultimo turno, per 65-79. Ospiti sempre al comando delle operazioni (9 a 22 al 10’ e 25-39 all’intervallo), con i padroni di casa che accorciano il divario al 30’ (51-58). Nuovo allungo dei ragazzi allenati da Jean Patrick Sorrentino negli ultimi 10’, grazie anche i 31 punti firmati da Brisu. La Dinamo 2000, invece, supera tra le mura di casa il Genneruxi per 67-56, dopo aver giocato punto a punto buona parte della gara e aver approcciato l’ultimo quarto sotto di 3 punti (44-47 al 30’). Nell’ultima frazione i sassaresi, supportati anche dai 20 punti di Puggioni, portano a casa la vittoria.

Le altre. Chi cerca di riagganciare la parte alta della classifica è la Visionottica Carbonia, che espugna il parquet del San Salvatore Selargius per 73-87. Grazie ai due punti esterni, la compagine guidata da Marco Fae allunga sullo stesso San Salvatore e cerca di riavvicinare il gruppone delle seconde in classifica. Infine, bella vittoria della Master Sassari, contro il Basket Assemini, per 78-58. Ospiti che partono forte e guidano all’intervallo (30-34), per poi cedere al ritorno sassarese (56-48 al 30’). Assemini che, a fine gara, si dovrà accontentare del miglior realizzatore, Grosso con 18 punti.

