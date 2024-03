Ultima giornata della regular season, in attesa dei recuperi in programma questa settimana, nel campionato di Divisione Regionale 1 di basket.

In cassaforte. È il primo posto de La Casa del Sorriso Su Planu grazie alla vittoria casalinga contro Oristano Basket per 95-55 (Deligia, tra gli oristanesi, è il top scorer con 27 punti). Stessi punti del San Salvatore Selargius (34), che ha superato nel match dell’ultimo turno il Terralba per 99-74 (grazie al break decisivo del terzo quarto), ma con il quintetto allenato da Marcello Ibba primo in classifica in quanto ha dalla sua il saldo positivo nello scontro diretto. La situazione nelle due sfide è di 1 a 1 (74-66 per Su Planu all’andata, 62-57 per il San Salvatore al ritorno). A questo punto conta la differenza punti nei due scontri diretti che, in questo caso, è favorevole a La Casa del Sorriso, con il +3 nel raffronto tra punti segnati e punti subiti nei due match. Inoltre, Su Planu dovrà anche recuperare la sfida contro la Demones Ozieri e in caso di vittoria sarebbe primo posto solitario.

Ai playoff. Le prime otto (oltre a Su Planu e San Salvatore, anche Atletico Cagliari, Demones Ozieri, Carbonia, Genneruxi, Klass Coral Alghero e San Sperate) sono già sicure di un posto tra le “Magnifiche 8”, con qualche posizione che potrebbe cambiare in virtù dei risultati dei recuperi che si disputeranno nei prossimi giorni. È il caso della situazione della Klass Coral Alghero che nello scorso weekend ha superato il San Sperate (che ha in Porcu il miglior realizzatore con 30 punti) per 83-63 e, nel caso in cui dovesse vincere nei due recuperi contro Atletico Cagliari e Oristano Basket, potrebbe conquistare la sesta posizione in griglia. Sansperatini, invece, che partiranno dall’ottava posizione. Chi ha il posto sicuro è l’Atletico Cagliari, terzo in classifica, che chiude vincendo contro l’Astro per 84-63. Il miglior realizzatore della gara è Scanu, dell’Atletico, con 23 punti. La quarta piazza è della Demones, vittorioso contro Genneruxi (anch’essa ai playoff, da sesta o settima, dipenderà dai recuperi della Coral) per 77-69. Un successo arrivato grazie alla rimonta dell’ultimo quarto, dopo che i cagliaritani hanno guidato fino al 30’ (51-60). Un posto ai playoff se lo aggiudica anche il Carbonia, nell’ultima giornata corsaro a Iglesias (88-106). Attacchi protagonisti; miglior realizzatore è Cossu, per l’Iglesias con 35 punti e 8 “bombe” da 3 a referto.

Playout. Se li giocheranno le ultime 4 della graduatoria: Astro, Iglesias, Terralba e Oristano Basket. La formula prevede gare di andata e ritorno tra le formazioni coinvolte.

