L’ultima giornata del torneo di serie D di basket regala un nuovo ricongiungimento in vetta e una classifica nuovamente cortissima nelle posizioni di testa, con 2 compagini a guidare il gruppo e le prime 7 racchiuse in 2 punti. Il tutto dopo la vittoria de La Casa del Sorriso Su Planu contro la Innovyou Sennori.

Il big match. Elmas ospita le partite casalinghe della compagine selargina ed è teatro di una bella partita, combattuta e intensa. La Casa del Sorriso, comanda nel punteggio nell’arco dei 40’, con gli ospiti sempre in scia, mai troppo distanziati. Nel finale, punto a punto, il quintetto allenato da Marcello Ibba tiene avanti la testa e porta a casa 2 punti che valgono la vetta della classifica, in condominio con la compagine sennorese. Gli ospiti, invece, devono accontentarsi del miglior marcatore della gara, Merella con 25 punti.

Le inseguitrici. Alle spalle, emerge la vittoria della Dinamo Academy Alghero, per 95-71 contro la Santa Croce, grazie ad un parziale già decisivo nel secondo quarto (46-29 al 20’). Algheresi che allungano e controllano nella seconda parte di gara, grazie anche ad un Casu da 25 punti. Colpo esterno, invece, della Visionottica Carbonia, sul campo del San Sperate, per 62-86. “Miners” che premono sull’acceleratore nella seconda frazione (25-45 all’intervallo) e consolidano il vantaggio nel terzo (44-64 al 30’). Carbonia trascinata dal tandem Ivaldi-Deliperi, autori di 20 punti a testa. Successo di misura, invece, dell’Astro, sul parquet del Genneruxi, per 65-66. Ospiti che sembrano essere riusciti a mettere a segno il break decisivo al 20’ (28-37), ma Angius e compagni, al rientro dagli spogliatoi, recuperano e superano la formazione avversaria (51-50 al 30’). Finale punto a punto nel quale, alla fine, la spunta l’Astro, grazie ad un Badellino da 21 punti personali.

Le altre. La netta vittoria del San Salvatore Selargius contro la Coral Alghero (82-51 il finale) è il segnale che la formazione allenata da Fabrizio Asunis sarà tra le compagini in lotta per le posizioni che varranno i playoff promozione. In grande ascesa anche il Carloforte, vittorioso in trasferta, ad Assemini, per 60-89. Mattatore della gara è Baghino, miglior marcatore della gara con 28 punti.

© Riproduzione riservata