Il 360 GG, fresco di primato conquistato, vola sul campo dell'Arzignano per proseguire la strisca di vittorie consecutive. La capolista del girone A di Serie A2 è reduce da nove successi in fila e dopo il 5-0 sul Città di Sestu ha conquistato anche la vetta. Domani alle 16 ad Arzignano la formazione di Diego Podda cerca così la decima vittoria, aspettando buone notizie da Cagliari. Al PalaConi infatti la Leonardo attende la Saviatesta Mantova, scivolata al secondo posto dopo il turno di riposo dello scorso weekend. I cagliaritani puntano la zona playoff, distante ora solo un punto.

Lotta Salvezza. Ha bisogno di punti salvezza il Città di Sestu, che insegue la zona playout. La formazione di Cocco è chiamata al PalaKopron a ribaltare il pronostico contro il Lecco. Trasferta sul campo del Saints Pagnano per la Monastir Kosmoto, ultima in classifica e che cerca i primi punti della stagione.

Serie B. Il Sardinia Futsal cerca l'impresa domani al PalaMonteAcuto contro la capolista Domus Bresso. Alle 16 si gioca a Serramanna il derby tra il C'è Chi Ciak e la Jasnagora. Impegno esterno per la Mediterranea sul campo dell'Avis Isola. Nel girone E, il Domus Chia riceve in casa l'Eur Massimo secondo in classifica.

