L’incontro tra semplici appassionati e figure storiche del calcio cagliaritano, nel 2022 ha dato vita alla società Cagliari Castello. Lo scopo e le intenzioni del direttivo sono chiare e univoche fin da subito, ovvero dare forza e impulso al calcio femminile nella Sardegna meridionale.

Il palcoscenico su cui si esibiscono e divertono gli iscritti è lo splendido impianto del convitto nazionale di Pirri, le categorie partono dall’attività di base (primi calci, pulcini, esordienti) fino ad arrivare alla squadra under 15 femminile che si appresta a partecipare al campionato regionale di Eccellenza organizzato dalla Figc.

Il presidente Roberto Uras è orgoglioso della sua società e non ne fa mistero: «Per noi sono determinanti aiuto e passione di dirigenti ed allenatori che mettono a disposizione degli atleti tempo e competenza sportiva, Ringrazio i tecnici Ivan Mancosu, Arianna Scalas, esperti e preparatissimi, e i giovani Yari Mura, Elio Biondi e Andrea Mattana, preziosi collaboratori della scuola calcio. Un plauso speciale a Giorgio Cera che con la sua esperienza quarantennale è stato l’anima di questo progetto».

Cagliari può vantare nel suo passato una solida tradizione di calcio femminile, squadre come la storica Delfino Cagliari e la Football Club femminile Cagliari che si sono affermate anche in ambito nazionale. «L’anno scorso», prosegue Uras, «le nostre ragazze hanno partecipato sia la campionato Giovanissimi provinciale che a quello regionale femminile Under 15 classificandosi al secondo posto. Quest’anno puntiamo a confermare la nostra competitività con una squadra opportunamente rafforzata al fine di ben figurare nel campionato di Eccellenza».

La sfida per conquistare il primato ed essere promossi in serie C è aperta: «Vincere non è facile. Le favorite sono come sempre le società del nord Sardegna che vantano una pluriennale cultura nel settore, l’Atletico Uri è una delle candidate alla vittoria finale. Dal canto nostro affronteremo tutte le gare col massimo impegno e con l’obiettivo di fare bene in ogni gara. Le nostre ragazze sono tutte molto giovani e piene di entusiasmo, non c'è gerarchia tra loro ma solo voglia migliorarsi quotidianamente».

