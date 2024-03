Come già l'anno scorso, i titoli nazionali e i piazzamenti da podio spalancano alle atlete della Broadway Dance Studio la finale mondiale della World Dance Cup che si terrà in aprile a Praga, nella Repubblica Ceca. Grande soddisfazione da parte della scuola sassarese guidata da Lori Warner che ha superato il turno di qualificazione in ben 15 specialità, sia individuali che di gruppo.

Primo posto per Sofia La Torre nel Solo Ballet Repertoire with pointe shoes e nel Solo Lyrical riservate alle bambine. Sofia La Torres ha ottenuto il primo posto anche nella specialità duet/trio del tip tap insieme a Gloria Gnozzi e Viola Massaro.

Bianca Vargiu ha vinto nella categoria Solo Contemporary, mentre per quanto riguarda il tip tap primo posto per Lisa Vargiu nel Mini, per Aurora Zedda negli Junior e per Camilla Pintore nella Senior.

Una lezione alla Broadway Dance Studio (foto concessa)

I gruppi - Gradino più alto del podio anche per lo Junior Small Group Jazz composto da Alessandra Sportato, Aurora Zedda, Bianca Vargiu, Cinzia Fancellu-Cimatti, Giorgia Fenu, Gloria Gnozzi, Martina Carta, Sofia La Torre e Viola Massaro. Primo posto anche per il Children Small Group Lyrical formato da Bianca Vargiu, Elena Serra, Iside Sanna, Lisa Vargiu, Martina Longo, Maya Giulia Tomiselli, Viola Piras e Yaruna Zadorozhna.

Lo Junior Small Group Tap ha vinto con Alessandra Sportato, Aurora Zedda, Cinzia Fancellu-Cimatti, Giorgia Fenu e Martina Carta. Il Senior Small Group di Tap ha conquistato l'oro con Angelica Decandia, Camilla Pintore, Elisabetta Sportato, Irma Pes e Tiziana Nuvoli.

