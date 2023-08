Il club rumeno del Potaissa Turda ha impresso il proprio nome sull’albo d’oro della 5ª Handball Cup - Banco di Sardegna, atteso torneo preseason organizzato dalla Raimond Ego Sassari al PalaSantoru. I turritani, dopo essersi arresi in semifinale all’altra finalista, i bosniaci Slobod Tuzla, si sono riscattati battendo i campioni d’Italia della Junior Fasano, che appena due mesi fa avevano conquistato il tricolore proprio a spese dei rossoblù.

Il torneo. La due-giorni di gare si era aperta sabato sera, quando gli uomini di coach Zupo Equisoain erano stati sconfitti ai rigori dai bosniaci per 29-31 dopo aver terminato il tempo regolamentare sul 27-27. Fatali gli errori dai sette metri di Vranac e De Oliveira, che era stato il miglior realizzatore rossoblù con sei reti, una in più di Nardin e due in più di Bomboi e Manojlovic. Nell’altra semifinale, il Potaissa Turda aveva intanto sconfitto 39-25 il Fasano, privo di Comerlatto, Beharevic, Messina e Monopoli.

Le finali. La “finalina” per il 3º-4º posto è stato in fondo il match più atteso, in quanto replica dell’ultima finale scudetto. Contro un club pugliese condizionato dalle assenze, la Raimond Ego ha messo a referto un buon 38-35 nonostante le assenze pesanti di Manojlovic e Zungri. Ospiti subito in vantaggio, poi i sassaresi hanno impattato sul 12-12, messo la freccia con De Oliveira prima dell’intervallo (17-18) e scavato il solco nella ripresa con un parziale di 5-0. Migliori realizzatori Halilkovic (11 reti) e Nardin (9).

Nella finalissima, vita facile per il Potaissa Turda, che ha superato 37-24 lo Sloboda Tuzla e portato la Coppa in Romania.

Gli altri appuntamenti. Il prossimo appuntamento della preseason sarà il 24-27 agosto alla Polivalente di Nuoro. Il 5º “Città del Redentore”, organizzato dall’Hac di Roberto Deiana, vedrà nel tabellone femminile le norvegesi della Nit-Hak Handballklubb, le francesi della Sambre-Avesnois, le attesissime italiane Salerno e Pontinia e la novità dell’ultima ora, l’Erice. Nel maschile, il Gfc Ajaccio difenderà il titolo contro il Marseille Provence, gli ucraini del Motor Zaporizhzhia e i sassaresi della Verdeazzurro, portacolori della Sardegna.

La novità. Prende forma anche la novità del 2023, il “Florgarden Lions Sassari”, che si giocherà al PalaSantoru il 26-28 agosto e servirà a testare le forze delle leonesse, neopromosse in A1 femminile di pallamano. Per il momento, ufficializzato solo in nome di una delle avversarie, la Unirea Dobroesti.

