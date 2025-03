Turni infrasettimanali nei tornei di Divisione Regionale 1 e Divisione Regionale 2 di basket.

Nel recupero della quarta giornata di ritorno di Divisione Regionale 1 colpo esterno dell’Astro, che si impone sul parquet della Isola Gas Terralba per 73-89. Ospiti avanti sin dalle prime battute (17-21 al 10’), ma è nel corso del secondo quarto che il quintetto allenato da Alessandro Sassaro porta il suo vantaggio sopra la doppia cifra, fino al +14 dell’intervallo (30-44). Nella seconda parte di gara l’Astro gestisce la situazione, mantenendo sempre un buon margine. Miglior realizzatore della gara è Cicotto, tra gli ospiti, autore di 25 punti. Per l’Astro è la dodicesima vittoria stagionale.

In Divisione Regionale 2, girone Sud, si sono disputati due posticipi della settima giornata di ritorno. Spicca la netta vittoria del Genneruxi Cagliari (la numero 12 in stagione) contro il San Salvatore Selargius (61-35). Cagliaritani che già all’intervallo mettono una seria ipoteca sulla vittoria (35-16 al 20’). Nella ripresa il vantaggio continua a salire, fino al +26 del 40’. Da segnalare, tra le fila del Genneruxi, i 16 punti di Rapallo. Nell’altra sfida in programma arriva la prima vittoria stagionale del Beta, contro la Polisportiva Primavera, per 61-52.

© Riproduzione riservata