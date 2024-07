L'Arbus si riprende il suo storico miglior marcatore: Alex Tomasi. Oltre cento gol in circa dieci anni in maglia granata, fra cui venti nel 2010-2011: gli ultimi risalgono alla stagione 2016-2017 in Promozione, prima di lasciare per il Gonnosfanadiga dove (fatta eccezione per il periodo da dicembre 2018 a marzo 2020 fra Guspini e Tharros) ha giocato sino allo scorso mese di maggio. L'attaccante classe '83, uno dei più esperti e prolifici del calcio sardo in attività, torna quindi ad Arbus per la nuova stagione in Prima Categoria, in una squadra (allenata da Stefano Pani) che si preannuncia di alto profilo per puntare all'immediato ritorno in Promozione.

La rosa. Come Tomasi, fra i giocatori già annunciati negli scorsi giorni, torna a vestire la maglia dell'Arbus il difensore centrale Federico Pilloni dalla Don Bosco, squadra da cui è stato prelevato anche l'attaccante Davide Cancedda.

Fra i nuovi un altro colpo di spessore è il centrocampista ex Castiadas e Sant'Elena Claudio Mura. Confermati il difensore Luigi Argiolas, i centrocampisti Lorenzo e Samuele Atzori (fratelli), Lorenzo Canargiu e Alberto Cecchetto, gli attaccanti Edoardo e Samuel Concas, il difensore Michele Spina.

