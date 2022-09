Grande prestazione della sinnaese Katia Cannas all’”Aquaticrunner”, terza edizione dell’“IWC World Championship 2022", che si è svolta tra Grado e Lignano. Si tratta di una SwimRun, si nuota e corre tra mare e isole. Ben diciannove transazioni tra nuoto e corsa, per un totale di 27,1 chilometri di cui 5,35 di nuoto e 27,75 di corsa. Ben 210 i partecipanti. Cannas, tesserata con la TP Academy Team, che ha avuto accesso al mondiale grazie allo slot conquistato nella SwimRun in Ogliastra nel 2021, si è piazzata al settimo posto nella classifica femminile, prima della sua categoria (CF45F) e 59esima assoluta. Ha tagliato il traguardo col prestigioso tempo di 4 ore, 7 minuti e 7 secondi. Stremata ma felicissima all’arrivo, Cannas ha detto: “non è stato semplice. Abbiamo trovato in acqua una corrente molto forte. Leggero vento a favore invece nella corsa. E’ stato bellissimo nonostante la fatica. Sono soddisfatta per il tempo”. A maggio scorso la triatleta di Sinnai, che ama le sfide impossibili, ha ben figurato all’Ironman di Maiorca (sesta di categoria). Ha partecipato anche agli Ironman di Barcellona, Cervia e Amuburgo. Si cimenta anche nelle corse in montagna (nell’edizione 2021 del trail delle miniere si era piazzata terza).

© Riproduzione riservata