Ben 63 piloti di 25 team provenienti da tutta Italia si sono dati battaglia, sulla Pista del Corallo di Alghero, La 12ª Coppa Sardegna di karting, organizzata da K4 Mori sotto l'egida dell'Aci Sassari, si è corsa tra ieri e oggi sulla Pista del Corallo di Alghero. Al via oltre 60 piloti di 25 team provenienti da tutta Italia.

I vincitori. La X30 Mini è stata vinta da Antonio Congiata, la X30 Master da Angelo Ardito e la X30 Senior da Manuel Scognamiglio. Nella X30 Junior, in cui si è imposto Filippo Donanzin, si è classificata quinta Clelia Soddu, unica dama.

In Kzn Under, a segno Antonio Piccioni, in Kzn Over successo di Giuseppe Pillai e in Zk2 trionfo di Alessio Piccini.

Formula Challenge. Alghero sarà protagonista anche nel fine settimana del 10-11 dicembre, quando ospiterà il 4º Formula Challenge Riviera del Corallo, organizzato dal Team Alghero Corse in collaborazione con Aci Sassari, Comune di Alghero e Fondazione Meta. La gara, che si disputerà sui 700 metri del circuito ricavato nel Piazzale della Pace, sarà la settima e ultima prova del Campionato Italiano Formula Challenge Aci Sport e l’ultima del Campionato Regionale Delegazione Sardegna, di cui fa parte anche la gara in programma sul circuito Is Arenadas di Girasole il 3-4 dicembre. Nelle edizioni precedenti, si registrarono i successi degli algheresi Fabio Angioj (2018) e Luca Tilloca (2019) e del sassarese Enea Carta (2021).

© Riproduzione riservata