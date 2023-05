Ben 39 piloti sardi si sono dati battaglia sul circuito SestuGo per la 2ª prova della Coppa Italia Karting di Zona 9 e del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport, organizzata da Shardana Motorsport col supporto di Aci Cagliari e Delegazione Sardegna, e diretta da Mario Bertolotti.

Nella categoria regina Kz2, successo del cagliaritano Giorgio Basoli che, dopo aver siglato il miglior tempo in qualifica, è arrivato secondo nella prefinale alle spalle dell’esperto Alberto Meloni ed è poi salito sul gradino più alto del podio dopo aver vinto la finale davanti a Meloni e Gianpietro Oggiano.

In Kzn, trionfo di Riccardo Melas, che ha primeggiato anche nella Kzn Over 30, davanti a Claudio Calaresu e Giovanni Murgia (primo nella Over 25).

Nella Okn, vittoria di Julian Leo davanti a Simone Barria e Giuseppe Serusi, protagonista in qualifica, prefinale e finale ma poi retrocesso dal primo al terzo posto dopo aver rimediato 15” di penalità per due contatti in pista, uno costato il ritiro a Gabriele Fois.

In Okn Junior, Alessandro Caria ha vinto davanti a Daniel Cogoni e Clelia Soddu, unica dama in gara, che ha preceduto Federico Cannas, quarto assoluto e primo nella 125 Junior.

Tra i giovanissimi della Mini Gr3 Mini 60, primato per Antonio Congiata, che ha preceduto Alessandro Mostallino e Alessio Caracci. Quinto assoluto e primo nella 60 Mini Luca Meloni.

