Dopo l’esordio di un mese fa a Ugento, nel primo round del Campionato Italiano Karting Aci Sport, per il cagliaritano Giorgio Basoli è arrivato anche il debutto continentale, nella prima prova dell’Europeo, chiuso con un 13esimo posto nella finale della categoria Kz, al termine di una gara in cui la gestione delle gomme è stata molto impegnativa.

Rientrato dalla Spagna, il 17enne cagliaritano è già al lavoro per preparare il doppio appuntamento in programma a Sarno a giugno, quando da venerdì 13 a domenica 15 si disputerà il terzo round del Campionato Italiano Karting Aci Sport e da venerdì 19 a domenica 22 un’altra prova dell’Europeo Fia.

A Valencia, il pilota della Jesolo Technology Kart era tra i diciotto iscritti alla competitiva categoria Kz, tra i migliori piloti del panorama europeo e mondiale, e ha corso tutto il week end con un sovrappeso di 5kg rispetto al limite minimo di 170 imposto dal regolamento, una condizione che gli ha fatto pagare circa 3decimi a giro. Nella prima delle tre sessioni di libere, il pilota sardo ha siglato il 16esimo tempo, a 0”946 dal leader, lo spagnolo Pedro Hiltbrand, poi ha completato le altre due sessioni con il 18esimo e il 17esimo crono, stessa posizione ottenuta nella Qualifying Practice.

Il sabato è stata una giornata ancora più complicata, con il ritiro nella prima manche di qualifica, la penalità pagata nella seconda, costata il 17esimo posto, e il 16esimo tempo nella terza Qualifying.

La domenica si è aperta con il 15esimo posto nella Super Heat, posizione che Basoli è riuscito a migliorare ulteriormente in una le chiusa al 13º posto.

Giorgio Basoli ha dichiarato: «Questa gara è stata una vera sfida, avendo dovuto competere con i migliori piloti del karting mondiale. La mia prima esperienza a livello internazionale è stata emozionante, ma anche molto impegnativa a causa della pressione e delle tante aspettative. Nonostante ciò, ho dato il massimo per ottimizzare il set-up del kart e adattarmi alle condizioni della pista. Come tutti i piloti, ho avuto notevoli difficoltà nella gestione delle gomme, un problema di cui eravamo già a conoscenza prima della gara. Tuttavia, abbiamo deciso di partecipare comunque e sono soddisfatto del risultato ottenuto. Ora, il mio team e io stiamo già lavorando per migliorare proprio nell’utilizzo delle gomme, vogliamo essere competitivi già nel prossimo round del Campionato Europeo che si disputerà in Italia, a Sarno, nel mese di giugno, una settimana dopo l’Italiano».

