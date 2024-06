Il pilota cagliaritano Giorgio Basoli è il nuovo campione regionale Karting nella Kz2. Nell’ultimo round della classe regina nella Coppa Italia Zona 9 Aci Sport, disputato alla Pista del Corallo di Alghero, il 16enne ha siglato prima la pole position con un tempo di 50”613, poi ha vinto la prefinale e la finale dopo aver siglato il giro veloce e amministrato il vantaggio. Ora, messo in bacheca il titolo regionale, Basoli già pensa a Val Vibrata dove, da venerdì 21 a domenica 23 giugno, sarà al via del terzo round del Campionato Italiano Aci Sport.

Dopo un avvio sottotono nella prima di stagionale della Coppa Italia zona 9, condizionato da un feeling non ottimale con i nuovi pneumatici imposti dal regolamento 2024 e da una candela difettosa che gli era costata il ritiro in finale, il giovane cagliaritano si era riscattato vincendo a Sestu. Prestazione bissata otto giorni fa ad Alghero dove, non solo ha ha dimostrato di aver affinato il feeling e la gestione delle gomme, ma anche di saper recuperare, con freddezza, le due posizione perse alla prima curva della gara finale, poi vinta agilmente dopo aver accumulato un vantaggio significativo.

“Dopo la prima stagionale un po’ complicata, le cose sono cambiate e, sia a Sestu sia ad Alghero nell’ultimo round, sin dalle qualifiche ho imposto un ritmo inavvicinabile dai miei avversari, un passo che è valso la vittoria e mi ha permesso portare a casa il titolo di campione regionale Kz2”, dichiara Basoli, “un successo a cui tengo molto, anche perché nel 2023, da rookie, pur essendo stato sempre il pilota più veloce, non ero riuscito a ottenerlo a causa di una serie di sfortunati ritiri. Un ringraziamento a Luca Giacchetto, patron della Jesolo-Technology-Kart, alla Shardana Motor Sport e alla mia famiglia, che mi segue e mi supporta”.

Il prossimo weekend, Giorgio disputerà il terzo round del Campionato Italiano Aci Sport, a Val Vibrata (in provincia di Teramo), dove nei giorni scorsi si sono svolti una serie di test. Nella scorse settimane, sul circuito pugliese di La Conca, Basoli aveva preso parte alla Wsk Cup, in cui era arrivato decimo nella Finale 1, e al secondo round dell’Italiano, completato con un ottavo posto assoluto e terzo nella Under 18.

Ecco i vincitori dei titoli regionali Karting: Alessandro Mostallino (Mini Gr.3), Alessandro Caria (Ok-n), Antonio Congiata (che nella Ok-n Junior ha preceduto Clelia Soddu, unica dama in gara), Simone Barria (Kzn Over), Giuseppe Pillai (Kzn Over 50), Francesco Piu (Kzn Under) e Corrado Cavalli (Ok-n Over 35).

© Riproduzione riservata