Il Tanca Regia di Abbasanta è pronto a ospitare il secondo fine settimana di gare del Jumping Tour 2022, con un montepremi di 53.500 euro messo in palio dalla Regione Sardegna.

Grande attesa per il Gran Premio a due manche su ostacoli alti 145 e 150 cm, concorso nazionale A6* (6 stelle) organizzato da Agris e Fise Sardegna col supporto della Regione che si disputerà, a partire dalle 8 di domani e domenica, nei percorsi disegnati dal direttore di campo Giovanni Bussu. Il primo, lo scorso weekend, se lo era aggiudicato Natale Chiaudani, in sella a Cintender.

Lo scorso fine settimana si erano distinti anche Bruno Chimirri, Elia Matteo Simonetti e sardi Antonio Murruzzu, Enrico Carcangiu e Giovanni Onnis. A questi, tra i favoriti, possono aggiungersi il bi-campione sardo Giovanni Carboni, Luigi Angius e Gianleonardo Murruzzu, che nel 2021 vinse uno dei Gran Premi.

Le gare di domani e domenica determineranno la classifica del Trofeo dei Nuraghi Riservato al Cavallo nato ed allevato in Sardegna, di 4, 5, 6 e 7 anni e oltre, con un montepremi è di 61 mila euro.

Vetrina d'Elite. Giovedì, invece, si è chiusa la tre-giorni organizzata dall'Agris Sardegna, Servizio Ricerca Qualità e Valorizzazione delle Produzioni Equine insieme all'Anacaad, in cui hanno gareggiato i migliori 56 puledri di 2 e 3 anni nati e allevati in Sardegna. Fra i 3 anni il vincitore assoluto della combinata (tre prove di obbedienza e andature, morfologia e salto in libertà) è stato l’anglo-arabo Diamante Foresta, allevato da Massimiliano Boni (Foresta Burgos) e presentato da Andrea Pes. Tra i due anni, invece, a trionfare nella combinata è stato il sella italiano Electra Gavoesa, allevata da Mauro Daddi di Laconi e presentata da Stefano Cossu.

© Riproduzione riservata