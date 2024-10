Margherita Isoni, del Judo Club La Maddalena, sta completando la preparazione per la finale della Coppa Italia A2, che avranno luogo a Lignano Sabbiadoro sabato prossimo 26 ottobre. Un bel risultato per lei, questa qualificazione, che la vedrà competere ad alti livelli, e per l’allenatore-suo padre, il maestro Antonio Isoni.

Risultati, afferma di Margherita, «che mettono in evidenza le sue capacità e la sua tenacia». Il maestro Isoni si rammarica invece per un altro suo atleta, Valentino Soru, che non ha raggiunto, pur sostenendo ottimi combattimenti, il traguardo delle finali, mettendo comunque in evidenza «le sue capacità e la sua tenacia». Risultati più che soddisfacenti hanno poi avuto, nei campionati regionali sardi per cadetti, Clelia Cherchi, che ha conquistato la medaglia di bronzo, «un riconoscimento del suo talento e della sua preparazione», e Veronica Spina, che arrivando quarta, «ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per raggiungere traguardi ancora più ambiziosi in futuro».

Altro motivo di soddisfazione, per il maestro Isoni, gli è stato dato dall’esordiente Nicole Pisano, «che a soli 12 anni è stata convocata con la selezione sarda per partecipare al prestigioso trofeo CONI, svoltosi a Palermo dal 3 al 5 ottobre».

